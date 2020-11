Carla Perez Reprodução/Instagram

Publicado 10/11/2020 13:26

Rio - Carla Perez, que está aproveitando uma viagem romântica com o marido, Xandy, no Havaí, postou um clique de arrancar suspiros do seguidores. A ex-dançarina do grupo É O Tchan postou uma foto, nesta segunda-feira, que rendeu muitos elogios ao seu corpo.

Para renovar o bronzeado na praia paradisíaca, Carla escolheu um biquíni de crochê com tons rosa e roxo. Mesmo exibindo o corpão, ela fez uma brincadeirinha na legenda: "P.S. Tudo e questão de ângulo...", escreveu a loira na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e palavras bonitas à dançarina. "Até pode ser o ângulo, mas você é linda de todos e qualquer ângulo", disse uma. "Maravilhosa! Que corpo escultural", afirmou outro.