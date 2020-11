Samara Felippo Reprodução

Publicado 12/11/2020 13:58 | Atualizado 12/11/2020 14:03

Rio - Samara Felippo foi até o seu perfil pessoal no Instagram para compartilhar um clique real com os fãs. Nesta quarta-feira, a atriz de 42 anos postou uma foto sem qualquer edição e uma mensagem motivadora que deixou os fãs encantados.

Sem retoques de Photoshop ou qualquer programa de edição de imagem,, a artista surgiu usando um top e um short curtinho, mostrando com clareza as celulites e as gordurinhas na barriga.



"Já disse pra você mesma hoje, que você é incrível? Vai que dá tempo. Amanhã faz de novo!", escreveu a atriz na legenda da postagem. Samara tinha a intenção de incentivar mulheres a fazer o mesmo e a valorizar o próprio corpo.



Os cliques feitos pela fotógrafa Amanda Mirella arrancaram muitos elogios dos fãs e seguidores. "Você me inspira", disse uma pessoa. "Você é maravilhosa", comentou uma segunda.