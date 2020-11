Por iG

Publicado 12/11/2020 14:41 | Atualizado 12/11/2020 14:51

São Paulo - Sem contrato fixo com a Globo desde o início de julho, Débora Nascimento procurou cumprir a quarentena em casa durante a pandemia do coronavírus, mas nos últimos dias, ela não resistiu e foi tirar alguns dias de descanso e muito sol em Caraíva, no litoral sul da Bahia.

A atriz tem mostrado um pouco de sua rotina nas redes sociais e os fãs não resistiram a um clique em que ela aparece de fio dental e ostentando um bumbum perfeito. "Deusa", "Perfeita" e "Maravilhosa" foram alguns dos elogios que Débora ganhou na publicação, que recebeu mais de 200 mil curtidas.