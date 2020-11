Por O Dia

Rio - Natacha Horana caprichou no look para uma sessão de fotos com o fotógrafo Paulo Pex e fez questão de comentar sobre a questão da autoestima. "Vejo muitas pessoas no Instagram dizendo que estão se amando porque emagreceram ou ficaram com o corpo sarado. Mas a autoestima não é sobre somente se achar bonita. Vem dentro para fora. É se orgulhar da pessoa que você é e do que você faz. Quero cada dia mais me sentir assim", refletiu a dançarina.