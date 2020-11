Que disposição! Carol Barcellos faz exercícios na praia

Rio - Carol Barcellos aproveitou a manhã desta sexta-feira para se exercitar. A jornalista esteve na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, onde participou de um treino funcional. Carol correu, pulou, jogou bola, fez exercícios com cordas e muito mais. A jornalista também deu um mergulho no mar.

