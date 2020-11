Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Reprodução/Twitter

Rio - O ator Bruno Gagliasso derreteu os seguidores ao compartilhar no Twitter, nesta quinta-feira, duas fotos do filho Bless, de 4 anos, fruto da relação com a esposa Giovanna Ewbank. O papai coruja mostrou a beleza do pequeno e o lado modelo do pequeno.

“Pai, eu também sou modelo. Faz carão, filho! Agora sorriso! Te amo, meu reizinho!”, escreveu Bruno na legenda das fotos em que o pequeno aparece posando para a câmera do pai.



Mas ele não é o primeiro herdeiro a modelar. Titi, de 7 anos, a primeira filha de Bruno e Giovanna, foi capa da revista Harper´s Bazaar Kids recentemente. Além de Titi e Bless, também tem o pequeno Zyan, de apenas quatro meses de idade.