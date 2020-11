Por IG - Gente

Publicado 14/11/2020 12:44

Discreta quanto sua vida pessoal, Fernanda Gentil revelou recentemente que não quis ter um grande casamento com Priscila Montadon. Segundo ela, a celebração da união, de tão íntima, foi quase secreta.

"A gente não fala muito em casamento formal. Não temos essa necessidade de festa ou evento. Quando a gente foi oficializar burocraticamente, fomos só nós duas, nossos pais. Depois tomamos um chope e fomos jantar. Não sei se é a fase da vida", disse ela, em entrevista à revista Quem.

O motivo de toda essa simplicidade também é atribuída a outro fator: Fernanda já se casou com uma grande festança. Ela foi mulher de Matheus Braga entre 2013 e 2016. Por isso, não faz questão de viver isso de novo.

"Eu quis, e agora não tenho a menor necessidade. Não sei se porque já fiz ou porque tenho outras prioridades agora, ou porque ela também não faz muita questão. Não é uma coisa que a gente conversa muito, um objetivo. A gente só quer viver e ficar junto e continuar o que a gente está fazendo. É muito amor e cumplicidade. A gente tem uma troca muito incrível de tudo", afirmou.

A loira ainda contou que ela e Priscila são muito diferentes em tudo, jeitos e até gostos musicais. "Ela é low profile, da ioga e da meditação. Eu sou do pagode, do sertanejo, da cerveja. Eu sou inimiga do fim, fico até depois, canto na rua, encosto o sovaco molhado no outro. Sou a que agrega, e tem gente que morre de preguiça de mim, tipo Priscila. Ela olha e sente preguiça com vergonha alheia, pior mistura, e ela apenas é casada com essa pessoa. Ela é madura e evoluída, tem esse olhar de cuidado. Ela é tudo, a verdade é essa".

Fernanda Gentil e Priscila Montadon estão juntas desde 2016, o casamento aconteceu em 2018.