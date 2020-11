Rafa Kalimann e Daniel Caon Reprodução

Por O Dia

Rio - Durante entrevista no 'É de Casa', da Globo, a ex-BBB Rafa Kalimann revelou que a família apoia seu namoro com o cantor Daniel Caon. A empolgação é tanta que a influenciadora digital contou que seu pai já espera pelos netinhos.

"Meus pais amam o Daniel e já querem saber quando vêm os bebezinhos de olhos puxados", brincou.

Além da possível futura gravidez, Rafa também falou sobre o pedido de namoro que viralizou nas redes sociais, com direito à música e fogos.

"Ele queria me surpreender, eu sou intensa, mas o Daniel tem intensidade no sobrenome. Disse que ele gastou toda a criatividade no pedido de namoro e ele me disse para eu aguardar o próximo pedido. Não precisa ser uma superprodução, pra mim o importante é a boa intenção, que a pessoa queira te fazer feliz", diz.