Festa da democracia! Famosos comparecem às urnas para votar

Rio - Vários famosos acordaram cedo e já foram às urnas neste domingo, 15 de novembro, data em que é comemorada a Proclamação da República e também em que todo o Brasil vai escolher seus novos prefeitos e vereadores.

Manu Gavassi foi votar acompanhada pela mãe, Daniela. Angélia votou com o marido, Luciano Huck, na Barra da Tijuca. A apresentadora chegou ao local usando uma camiseta estampada com uma frase sobre empoderamento feminino. Fafá de Belém foi uma das primeiras famosas a comparecer à sua zona eleitoral, em São Paulo, para votar. As atrizes Claudia Alencar e Eliane Giardini também já votaram, no Rio.

"Calor danado, domingão pela proa. Nove da matina e já fiz minha parte: votei! E vocês, amores meus, já cumpriram sua parte? Beijos cívicos e bem abracados, desta sua, G.. Ps. Sim, sim, bem da descabelada mas, pra estar de volta tão cedo, é porque caí da cama com os passarinhos todos. É o que tenho para o momento", escreveu Marília Gabriela ao postar uma foto com o título de eleitor.