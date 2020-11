Carla Perez Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 16:16

Carla Perez é a aniversariante desta segunda-feira (16), e o maridão, o cantor Xanddy, postou uma bela homenagem à amada nas redes sociais.



O baiano postou uma foto de Carla sorrindo numa praia, com um texto recheado de elogios.

"Hoje é o dia da pessoa mais carinhosa e briguenta da minha vida, mais doce e bruta, mais forte e delicada, mais dedicada e humilde, mais decidida (porém com roupas ela pede minha opinião e depois de mais três pessoas, no mínimo), mais generosa (ela quer salvar o mundo), mais inteligente, mais competitiva e medrosa, mais família (mãe e esposa leoa) mais linda por dentro e por fora, mais amiga e parceira, mais cuidadosa e manhosa, mais raiz e do gueto, mais chique e matuta, mais carismática e sorridente, mais amada por todos, mais honesta e treteira, mais pontual #sqn, mais atenciosa e aleatória, mais, mais e mais...", disse Xanddy na legenda.

Publicidade

Confira o post completo: