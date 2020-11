Leo Picon Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 08:35 | Atualizado 17/11/2020 08:45

Rio - Para iniciar um novo trabalho, o influencer Leo Picon teve de fazer um teste de covid-19 e o resultado o surpreendeu. Ele compartilhou com os mais de quatro milhões de seguidores, nesta segunda-feira, que testou positivo para a doença e pediu para que eles se cuidem. Além disso, disse ter avisado as pessoas com quem esteve em contato nos últimos dias.

fotogaleria “Ontem fiz o teste de COVID para uma gravação que se iniciaria na terça-feira. Recebi o resultado hoje e pra minha surpresa deu positivo. Avisei a todos que tive contato nos últimos dias e inicio meu isolamento total esperando ter uma recuperação leve e rápida”, escreveu o ex-participante do "De Férias Com o Ex" nas redes sociais.

Publicidade

Ele também fez um pedido aos fãs nesta segunda. “Se cuidem”, escreveu Leo.