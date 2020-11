Fotos! Anitta grava clipe de biquíni no Piscinão de Ramos

Rio - Anitta acordou cedo para trabalhar e gravar um novo projeto nesta terça-feira . O local escolhido foi o Piscinão de Ramos, onde foi montado um grande aparato para impedir o registro dos fotógrafos. Ainda assim, a poderosa foi clicada durante as gravações. Fãs especulam que seja um clipe do próximo álbum da artista, que recebeu o título provisório de "Girl From Rio" e está sendo produzido pela Warner Music dos Estados Unidos.