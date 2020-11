Manu Gavassi Reprodução Instagram

Por IG - Gente

Publicado 17/11/2020 15:47

A cantora Manu Gavassi conquistou o People Choice Awards neste domingo (16) na inauguração da categoria Melhor Influenciadora do Brasil. Ela disputou o prêmio com Rafa Kalimann, Matheus Mazzafera, Valentina Sampaio, Foquinha e Boca Rosa.

“Queria agradecer a vocês que gostam do meu trabalho o suficiente para ficar votando igual a uns malucos. Porque vocês são meio malucos”, agradeceu Manu Gavassi. “Esse ano eu ganhei uma quantidade de prêmios inimaginável, que eu achei que nessa existência nem seria possível. Vocês me fazem acreditar muito mais em mim”, comemorou.



Atualmente, a ex-BBB conta com 15 milhões de seguidores no Instagram.