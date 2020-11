Paolla Oliveira e o cachorro Marley Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 19:32 | Atualizado 17/11/2020 19:32

Que fofura! A atriz Paolla Oliveira deixou todo mundo sorrindo ao postar uma foto com o seu cachorro, Marley, da raça Cane Corso.



"Companhia do fim de tarde... Ou melhor, do dia inteiro", postou Paolla a legenda da foto em que aparece abraçada com o canino. Marley, claro, roubou a cena e chamou a atenção de todos os seguidores, que não economizaram nos elogios fofinhos. "Que fofo!", escreveu uma fã. "Parece que ele está sorrindo também", disse uma segunda pessoa.