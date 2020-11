Gusttavo Lima Reprodução

Publicado 18/11/2020 10:31

São Paulo - Gusttavo Lima postou fotos, nesta quarta-feira, com os filhos pela primeira vez desde que anunciou a separação de Andressa Suita. O cantor sertanejo e a influencer são pais de dois meninos, Gabriel e Samuel, com respectivamente três e dois anos. Os garotos seguirão morando com a mãe, que irá receber quase R$ 56 mil mensais de pensão.



Desde que Gusttavo Lima e Andressa Suita anunciaram a separação, surgiram boatos de que o cantor não estaria visitando os meninos por causa de uma briga com a família da ex. Alexandre Suita, irmão da influencer, negou esses boatos e disse que ninguém tem autoridade de impedir um pai de ver seus filhos.