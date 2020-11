Luccas Neto Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 10:45 | Atualizado 18/11/2020 10:52

Rio - O youtuber Luccas Neto foi diagnosticado com covid-19 e está cumprindo isolamento. Apesar de estar sem sintomas, Luccas lamentou ter que manter distância do filho Luke, recém-nascido, com apenas 5 dias de vida. "'Eu tenho medo do meu filho não lembrar de mim', disse, em entrevista no Encontro com Fátima Bernardes.

Luccas contou que só deu tempo de trocar uma fralda do filho antes de de fazer o teste. "Preso" no quarto, o youtuber lamentou estar tão perto do filho e não poder segurá-lo. "O que me abala é estar preso por 15 dias no quarto, o que é o certo a se fazer, mas a saudade dele é o que mais dói. Saber que ele está ali no quarto ao lado e não poder ver", completou.

Homenagens

Fenômeno entre as crianças, Luccas também recebeu recados dos seus fãs. O youtuber se emocionou mais uma vez ao receber as palavras de incentivo e desejo de recuperação das crianças. "Muito obrigado por isso", disse.