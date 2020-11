Por O Dia

Publicado 18/11/2020 18:43 | Atualizado 18/11/2020 20:38

Chiquérrima! A cantora Simaria é a mais nova dona de um restaurante na Espanha.



A morena comprou a franquia do NacionSushi na cidade de Valência, terra do marido dela.O restaurante fica localizado em um shopping de luxo, o Aqua Shopping Center. "Fiz o investimento na cidade do meu marido. Estou muito feliz porque sempre quis investir e ter um estabelecimento. Posso dizer que o espaço é lindo, aconchegante, serve uma comida deliciosa e já está funcionando", disse Simaria, já apostando na propaganda do local.