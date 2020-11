Por O Dia

Publicado 18/11/2020 19:18 | Atualizado 18/11/2020 19:20

O apresentador Raul Gil recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (18). Ele estava internado em um hospital de São Paulo desde o último sábado, dia 14, tratando uma diverticulite.Recuperado da inflamação na parede intestinal, o apresentador do SBT, que está afastado da telinha devido à pandemia de Covid-19, afirmou ao portal 'Na Telinha' que deve participar de uma live com artistas sertanejos no próximo domingo, em seu canal no YouTube."A gente vai ficando velho e as doenças chegam. Já estou indo embora. Tive uma inflamação no intestino, mas já tomei uma farmácia de antibióticos", brincou Raul.