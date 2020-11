Por O Dia

Publicado 18/11/2020 20:55 | Atualizado 18/11/2020 20:56

Rafael Portugal fez a galera dar risada com uma foto postada ao lado do ator Caio Castro. É que o humorista recebeu o ator no programa 'A Culpa é do Cabral', e usou, novamente, um filtro para modificar o próprio rosto "Que alegria te receber aqui, meu irmão. E sim, a gente é lindo. #nofilter da parte dele", escreveu Rafael na legenda.Os seguidores entraram na brincadeira e encheram de comentários ressaltando a "semelhança" entre ambos. "Irmãos gêmeos", disse uma fã. "De um lado, um dos ícones da beleza masculina brasileira, e do outro, somente o Caio Castro", brincou outra pessoa.