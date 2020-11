Luciano testou positivo para covid-19 Reprodução Internet

Publicado 20/11/2020 09:41 | Atualizado 20/11/2020 09:49

Rio - O cantor Luciano Camargo, de 47 anos, testou positivo para covid-19. O artista falou sobre o assunto em um vídeo postado no Instagram, nesta quinta-feira.

"Oi, pessoal, vocês sabem o tanto que sou exagerado nos cuidados com a minha saúde e a de toda minha família, né? Principalmente em relação à Covid. Na semana passada, fui para Goiânia visitar os meus pais, passei quatro dias com eles e, assim como fiz em outubro, quando fui visitá-los, também realizei exames da Covid para poder ir com segurança. Afinal, todos sabem da fragilidade da saúde do meu pai e todo cuidado é pouco com ele", iniciou o cantor.

Luciano contou que sua mulher, Flávia Camargo, e as filhas do casal, Isabella e Helena, testaram negativo para a doença. "A exemplo das outras vezes em que fiz, o exame deu negativo, porém, depois de voltar de Goiânia na segunda feira desta semana (16/11), senti leves sintomas da Covid. Eu pensei que fosse apenas um resfriado, pois estive em casa durante esses dias todos e não saí para nada. Hoje, no entanto, testei positivo para Covid-19. Aqui em casa, todos testaram negativo. Eu vou tomar todos os cuidados sugeridos pela OMS e peço o carinho de todos. Beijos e fiquem com Deus", finalizou.