Geisy Arruda Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 13:45 | Atualizado 21/11/2020 14:01

Rio - Geisy Arruda compartilhou um registro refrescante, neste sábado, com os seus mais de três milhões de seguidores no Instagram. A musa posou com o corpo dentro d'água, mostrou as marquinhas de sol e exibiu a barriga chapada.

Na legenda da foto com clima de verão, ela citou a música "Eficaz", da cantora Maria. "Mas eu sei que quando olha, tu treme. Eu não vou mentir se for insuficiente. Então bom agir e já fica ciente. Hoje só sai daqui quando ouvir excelente", escreveu.

Em seguida, um seguidor elogiou. "Sexy e maravilhosa", disse. "E põe excelente!", afirmou outro.