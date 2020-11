Virgínia Fonseca dá carrão de presente para os pais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 09:17 | Atualizado 23/11/2020 09:21

Rio - Virgínia Fonseca, influenciadora digital que está grávida do sertanejo Zé Felipe, deu um presentão para seus pais, Margareth e Mauro. Virgínia postou no YouTube um vídeo em que aparece presenteando o casal com um carro 0 KM.

fotogaleria

Publicidade

O carro escolhido por Virgínia é um Jeep modelo SUV 2020. O veículo custa a partir de 116 mil, dependendo dos acessórios. A influenciadora enfeitou o carro com um enorme laço vermelho para presentear os pais.

Margareth e Mauro receberam o presente em Goiania, onde Virgínia está morando com Zé Felipe. "O povo vai meter a 'ripa' em mim falando que você está gastando dinheiro comigo", disse a mãe da influencer. "Ué, mas se eu não puder fazer um pouco por vocês, que já fizeram 20 anos por mim? Graças a Deus, hoje eu tenho condições de fazer o que eu quiser por vocês", respondeu Virgínia.