Rose Miriam Di Matteo posta fotos com Gugu Reprodução de internet

Por O Dia

Rio - No último domingo, Rose Miriam deu uma entrevista ao 'Fantástico' e comentou sobre algumas polêmicas envolvendo a morte de Gugu Liberato e a partilha da herança. Além disso, Rose, que busca ser reconhecida como parceira de Gugu, comentou sobre as especulações de que o apresentador fosse homossexual. Ainda em 2019, o chef de cozinha Thiago Salvático afirmou ter tido um relacionamento duradouro com Gugu.

fotogaleria



Por um tempo, ele até tentou reconhecimento de união estável com Liberato na Justiça, mas desistiu. Sobre isso, Rose não pestanejou. "Eu nunca soube do Tiago. Agora, a vida íntima do Gugu não cabe a mim saber, se dentro dele, ele tinha uma preferência sexual diferente. Eu me considerava mulher dele. Se ele tinha algum relacionamento fora, isso era a vida dele. Não cabe a nós questionar a vida íntima das pessoas". Por um tempo, ele até tentou reconhecimento de união estável com Liberato na Justiça, mas desistiu. Sobre isso, Rose não pestanejou. "Eu nunca soube do Tiago. Agora, a vida íntima do Gugu não cabe a mim saber, se dentro dele, ele tinha uma preferência sexual diferente. Eu me considerava mulher dele. Se ele tinha algum relacionamento fora, isso era a vida dele. Não cabe a nós questionar a vida íntima das pessoas".

Publicidade

Com informações do iG Gente