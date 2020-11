Xuxa apresenta o reality musical The Four, na RecordTV Divulgação/Blad Meneghel

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 10:42 | Atualizado 23/11/2020 14:05

Rio - Em entrevista dada ao vivo, pelo Instagram, a Ana Paula Araujo, Xuxa voltou a revelar detalhes dos assédios que sofreu e que, por esse motivo, inclusive, ela não faz terapia. Segundo a apresentadora, ela foi assediada por uma psicóloga durante a sessão de análise. "A última terapeuta que tive me tocou", afirmou.

A contratada da Record TV contou que tentou fazer terapia na época em que seus pais se separaram. "Eu tenho o sono muito leve, porque muitas vezes fui tocada à noite. Tentei fazer terapia, fiz por dois meses", disse Xuxa, referindo-se aos abusos que sofreu na infância . A contratada da Record TV contou que tentou fazer terapia na época em que seus pais se separaram. "Eu tenho o sono muito leve, porque muitas vezes fui tocada à noite. Tentei fazer terapia, fiz por dois meses", disse Xuxa, referindo-se aos abusos que sofreu na infância .

"Conheci três analistas antes de escolher [a terapeuta em questão]. Ela me fazia falar com algumas almofadinhas, dizia que eu precisava relaxar, colocava música e incenso para eu dormir. Em algum momento da terapia, eu acabei dormindo. Quando acordei, ela estava me tocando", relatou.



A eterna Rainha dos Baixinhos declarou que depois disso nunca mais buscou esse tipo de tratamento. Ela ainda usou João de Deus para fazer uma analogia, explicando que pessoas que deviam curar acabando ferindo.



"Às vezes a gente busca ajuda. Por exemplo, o João de Deus. Muita gente foi lá para curar um trauma ou alguma, ou coisa parecida, e foi tocada por ele", disse Xuxa, que foi vítima de abuso sexual até seus 13 anos.

Com informações do iG Gente