Marcelo Adnet e esposa Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 14:49

Momento fofura com Marcelo Adnet e a esposa Patrícia Cardoso! O humorista publicou, nesta segunda-feira (23), um carrossel de fotos com a mulher, que está grávida de nove meses da primogênita do casal.



"A estreia mais importante de nossas vidas! Alice vem aí", escreveu Adnet na legenda das fotos.



O casal está junto desde 2017.