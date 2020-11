Carlinhos Brown e Clara reprodução do instagram

Publicado 23/11/2020 18:10 | Atualizado 23/11/2020 18:10

Carlinhos Brown homenageou a filha, Clara Buarque, que completa 23 anos, nesta segunda-feira, através das redes sociais. O curioso é que o cantor e jurado do The Voice Brasil faz aniversário na mesma data e compartilhou raros cliques com a jovem em sua rede social.

"Clara que ilumina e me ilumina sempre, você me traz a glória da vida, a honra de ser teu pai e mais ainda, a honra de ter nascido no mesmo dia do meu aniversário", escreveu ele.

