Luan Santana Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 18:42

Luan Santana sabe como deixar as fãs babando. O cantor postou, nesta segunda-feira (23), uma foto dele sem camisa, em cima de uma lancha, direito do Rio Paraguai, no Pantanal.



"O Pantanal, mágico, divino. Estamos aqui, do seu lado, te venerando, pra sempre", postou Luan na legenda.



Só esse clique sem camisa foi o suficiente para deixar as fãs pirando nos comentários. "Tem o número de uma costureira? Porque quando vi essa foto perdi a linha", declarou uma fã. "Tenha piedade", brincou o perfil de um fã clube de Luan. "De onde surgiu esse sereio?", disparou outra seguidora.