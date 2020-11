Ana Paula Evangelista Vinicius Pozzati/Divulgação

Publicado 23/11/2020 18:48

Rio - Quase um ano depois de fraturar o punho em um bloco de carnaval, em Copacabana, na Zona Oeste do Rio, Ana Paula Evangelista passou por nova cirurgia no local. O procedimento foi feito na Dinamarca, onde ela mora atualmente com o marido, Marco Alessandro.

"Operei na semana passada para retirar a placa e os parafusos. Um parafuso estava um pouco fora do lugar, estava incomodando e causando inchaço. Então, fui ao médico fazer exames. Ele descobriu o problema e já quis marcar logo a cirurgia. Nem eu esperava, mas correu tudo bem, recebi alta no mesmo dia e, a princípio, só preciso aguardar duas semanas para os pontos cicatrizarem e tirar os pontos", explica a modelo e musa da Unidos da Tijuca.

Ela ainda adianta que volta ao Brasil no mês que vem as festas de fim de ano com sua família.