Nicolas Prattes Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 19:35

Nicolas Prattes deixou os seguidores suspirando com a foto que postou nesta segunda-feira (23), em que aparece apenas de sunga em uma cachoeira.



O ator compartilhou a foto na rede social e deixou o tanquinho à mostra no registro, com a legenda "paz".



Os fãs ficaram todos saidinhos com a postagem, e encheram o ator de elogios. "Queria ver essa foto mais de perto", escreveu uma seguidora. "Tive que dar zoom", postou outra pessoa. "Por que você é tão lindo assim?", perguntou uma terceira seguidora.