Chris Flores Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 11:29 | Atualizado 24/11/2020 11:31

Rio - Chris Flores é mais uma artista que foi diagnosticada com coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT, que também informou que a apresentadora não deve estar no "Triturando" nos próximos dias.

"A assessoria de comunicação esclarece que Chris Flores não apresentará o programa Triturando na tarde desta terça-feira, 24 de novembro. Após ser submetida aos exames de rotina para a testagem, a apresentadora recebeu o diagnóstico positivo para COVID-19, devendo permanecer isolada em sua residência até sua completa quarentena. Chris está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto restabelecimento"