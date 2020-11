Zé Felipe e Virginia fazem ensaio de noivado Tawan Santos

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 12:29 | Atualizado 24/11/2020 12:30

Rio - Zé Felipe não esconde a ansiedade de conhecer seu primeiro filho. Na próxima sexta-feira, um dia antes do chá de revelação, o cantor vai lançar um clipe musical especialmente para o menino ou menina que espera com a noiva, a influencer Virginia Fonseca, que está grávida de 11 semanas.

Intitulada "José ou Maria", a música faz alusão aos possíveis nomes para o bebê já que ocasal ainda não sabe o sexo. Virginia ficou animada e comentou na publicação: “Meu noivo é lindo, maravilhoso, perfeito!! Fez uma música para o nosso nenê. Amo tanto”.

O lançamento da música será um dia antes do chá revelação, que acontecerá no próximo sábado (28/11), em uma transmissão ao vivo no canal do YouTube da influencer. Enquanto isso, Virginia diz que sonha em ter uma menina para arrumá-la como Sabrina Sato faz com Zoe.

