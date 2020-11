Carlinhos Maia e Tatá Werneck reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 13:55

Carlinhos Maia deu detalhes do início de sua vida sexual com o marido, Lucas Guimarães, durante o Lady Night, na noite de segunda-feira. De acordo com o humorista, os dois demoraram cinco anos para transarem.

fotogaleria



"Para a gente transar demorou três anos após o começo do namoro. Então, foram cinco anos ao todo [desde que nos conhecemos]", disse ele, que explicou como faziam na época em que não praticavam o ato: "A gente nem tirava as bermudas. A gente sarrava por cima das bermudas, pelo medo que ele tinha. Ele não tirava a bermuda", afirmou. "Para a gente transar demorou três anos após o começo do namoro. Então, foram cinco anos ao todo [desde que nos conhecemos]", disse ele, que explicou como faziam na época em que não praticavam o ato: "A gente nem tirava as bermudas. A gente sarrava por cima das bermudas, pelo medo que ele tinha. Ele não tirava a bermuda", afirmou.