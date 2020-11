Nego do Borel reprodução do instagram

Por O Dia

Nego do Borel ostentou em suas redes sociais ao posar ao lado de um carrão em seu Instagram, na última segunda-feira. Na legenda, ele brincou: "tô duro, mas tô feliz".

O carrão é do modelo McLaren 720S Spider, que faz parte da Super Series da McLaren, ao lado do 765LT, e custa atualmente cerca de R$ 3,25 milhões. O motor é um V8 de 4.0 litros que possui dois turbos. De acordo com os dados de fábrica, o veículo tem uma aceleração de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e velocidade máxima de 315 km/h com a capota aberta. Com a capota fechada vai a 324 km/h.

A versão da foto é a conversível e foi lançada em dezembro de 2018.

