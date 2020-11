Grazi Massafera Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 08:36 | Atualizado 25/11/2020 08:40

Rio - Grazi Massafera retomou os treinos presenciais há alguns meses e não deixa de compartilhar o seu dia a dia de malhação com os seguidores no Instagram. Nesta terça-feira, a atriz postou uma foto no espelho da academia para fazer a publicidade de uma marca de roupas.

"Nada melhor do que terminar o dia com boas energias e se movimentando, não é?! Treinando com estilo e conforto", escreveu na legenda da publicação, que recebeu comentários positivos de seus fãs. "Maravilhosa! Zero defeitos", comentou uma seguidora. "Que gata", disse outra.