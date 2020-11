Gente como a gente! Luiza Possi deixa salão de beleza usando chinelo em São Paulo

Rio - A cantora e compositora Luiza Possi foi flagrada saindo de um salão de beleza no Jardim Europa, zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira. Usando um chinelinho nos pés e roupa confortável, a artista acenou para os fotógrafos na porta do local. Atualmente, a mãe do pequeno Lucca, filho da loira com o diretor de TV Cris Gomes, está no ar no quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão do Faustão", e divulgando o disco "Submersos", que lançou recentemente junto ao cantor De Maria.

