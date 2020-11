The Weeknd Divulgação

Rio - O cantor canadense The Weeknd reclamou da organização do Grammy, nesta terça-feira, após ficar de fora dos indicados ao principal prêmio de música do mundo, que divulgará os vencedores em 31 de janeiro de 2021. Em seu perfil pessoal do Twitter, ele acusou à equipe organizadora de corrupção e exigiu mais transparência.

"Os Grammys continuam corruptos. Vocês devem transparência a mim, a meus fãs e à indústria", escreveu o artista na publicação.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Por outro lado, o presidente interino da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr., descartou as hipótese de o cantor ter sido barrado da premiação por ter se apresentado no Super Bowl de 2021, como noticiou o site norte-americano TMZ.

"Para ser claro, a votação em todas as categorias terminou muito antes que a apresentação de Weeknd no Super Bowl fosse anunciada, então não há como isso tenha afetado o processo de indicação", disse o chefe da organização do Grammy à revista "Hollywood Reporter"

Quem se destacou na divulgação das categorias foram as cantoras Beyoncé, com nove menções, e Dua Lipa e Taylor Swift, que concorrem a seis prêmios.