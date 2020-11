Gugu Liberato e Thiago Salvático Reprodução Instagram

Publicado 25/11/2020 13:28 | Atualizado 25/11/2020 14:20

Apontado como suposto affair de Gugu Liberato, Thiago Salvático matou a curiosidade de alguns de seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira.

Ao responder um internauta, o chef de cozinha revelou que chegou a ter contato com Rose Miriam, companheira do apresentador, e os filhos deles, João Augusto, de 19 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 16.

"Você jamais vai publicar, mas queria muito saber, você nunca teve contato com a Miriam e os filhos?", perguntou um internauta. "Tive sim", afirmou Thiago.



O chef ainda contou quando foi a última vez que esteve com Gugu, antes de ele morrer, em 2019. "[Não o via há] cinco dias".