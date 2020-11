Eliana no Que História é Essa, Porchat? reprodução de vídeo

Publicado 25/11/2020 14:48 | Atualizado 25/11/2020 18:12

Eliana relembrou uma história divertida em que foi confundida com a Sandy no programa 'Que História É Essa, Porchat?', que foi ao ar na noite de terça-feira.

A apresentadora explicou que seu pai foi zelador na região do Jardim Paulista e era muito conhecido pelos moradores. Por isso, na época, ela era conhecida como "a filha do Bezerra".

"Meu pai é uma figura muito conhecida no bairro. Foi um zelador que virou folclórico na região do Jardim Paulista, que é uma região nobre de São Paulo e até hoje, quando eu passo nas ruas, os antigos moradores falam 'Olha lá, a filha do Bezerra'", começou Eliana.

Um dia, ela disse que foi a um restaurante na região e um garçom a abordou e fez muitos elogios ao seu pai. "Ele falava de um jeito especial do meu pai. Aí lá pelas tantas ele falou: 'Manda um abraço para o Xororó'", contou Eliana, levando Fábio Porchat e do jornalista Guga Chacra, que também participou do programa, aos risos.

Sem jeito, ela respondeu a garçom: "Meu pai não é o Xororó, meu pai é o Seu Bezerra". O funcionário insistiu: "Mas você não é a Sandy?", perguntou.

Eliana explicou que não e ele pediu desculpas.