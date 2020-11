The Weeknd Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 15:18 | Atualizado 25/11/2020 15:20

Esnobado no Grammy, The Weeknd recebeu o apoio de Elton John acerca da polêmica. "Na minha humilde opinião... 'Blinding Lights': música do ano e gravação do ano", pontuou o cantor inglês, em uma postagem com a foto do single de The Weeknd.

A polêmica começou após a divulgação dos indicados aos prêmios do próximo Grammy, e a notória ausência de The Weeknd. O cantor chegou a se pronunciar sobre o assunto,



Segundo o site TMZ, a organização do Grammy não gostou muito do fato do artista ter fechado contrato para se apresentar no palco do Super Bowl no próximo ano, exigindo exclusividade na premiação. Esse teria sido o motivo da ausência do cantor nas indicações.