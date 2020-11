Lexa Reprodução

Por O Dia

Rio - A funkeira Lexa postou um desabafo em seu perfil. A cantora demonstrou tristeza com uma amizade, e também falou que a pessoa mentiu olhando nos olhos dela. A Lexa apagou o primeiro Tweet e repostou retirando algumas coisas.

"Não me chama de amiga e olha dentro da p**** do meu olho e mente, logo eu que te defendi centenas de vezes, me preocupei e cuidei de vc. Ódio de mim, por ficar triste por alguém que não tá nem aí. Q m**** viu?", disse.

Logo depois, respondendo a um seguidor, cantora disse que a "amiga" em questão não é Anitta.

