Ana Morais e Gloria Pires reprodução do instagram

Por O Dia

Ana Morais compartilhou momentos de pura descontração com a mãe, Gloria Pires, no Instagram, na tarde desta quarta-feira. As duas se divertiram na piscina e posaram para fotos.

fotogaleria

Na imagem, é possível ver que Gloria assumiu mesmo seus fios brancos.

A família da atriz está passando a quarentena em Brasília, no Distrito Federal.

