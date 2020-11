Paloma Bernardi Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 20:54

Paloma Bernardi, de 35 anos, falou sobre a pressão que recebe para ser mãe, em entrevista à Marie Claire.

fotogaleria

Publicidade

“A maternidade deveria ser uma escolha voluntária nossa e não uma imposição. Eu sou muito bem resolvida com o meu processo de construção, me conheço bem o suficiente para não absorver essa pressão, mas ela existe para mim também, não tem como. Acho que mais agora do que antes. É um tópico que as pessoas tem me questionado mais”, comenta.

A atriz, que namora o ator Dudu Pelizzari, ainda revelou que decidiu congelar seus óvulos para tentar uma fertilização in vitro quando quiser e se sentir preparada para ter um filho. Paloma acrescenta que por enquanto, a saúde de seu sistema reprodutivo está boa, mas que ela pensa no futuro.



“Tenho 35 anos e está tudo bem, estou com saúde e com tudo funcionando normalmente, mas entendo que é importante também me observar, ficar atenta para tomar decisões hoje e me preparar para quando, no futuro, eu desejar realmente começar o projeto em construir a minha família”, explica ela.