Ryan Reynolds Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 14:50

O ator Ryan Reynolds tirou um tempinho na sua agenda para agradecer individualmente os 400 membros da equipe do seu novo filme, Red Noise.



O astro de 'Deadpool' gravou um vídeo diferente para todos os colegas de trabalho e, de quebra, também mandou uma garrafa de gin de sua própria marca, Aviation, para cada um.



O filme é estrelado por Reynolds, Gal Gadot (Mulher Maravilha) e Dwayne Johnson (o The Rock). As filmagens foram interrompidas em março devido à pandemia, mas retornaram alguns meses depois.



As informações são do The Hollywood Reporter.