Marcela Mc Gowan Reprodução

Por iG

Publicado 27/11/2020 09:59 | Atualizado 27/11/2020 10:11

São Paulo - A ginecologista e ex-BBB Marcela Mc Gowan não tem o menor tabu em falar sobre assuntos relacionados à sexualidade da mulher, ela inclusive já mostrou um de seus vibradores. No programa "Prazer Feminino", que ela apresenta no GNT com Karol Conká, a médica revelou que já usou um brinquedinho erótico em público.

fotogaleria

Publicidade

Marcela disse que utilizou um vibrador que fica acoplado na calcinha. O controle do brinquedinho fica com outra pessoa e a ideia era ela ter um orgasmo em público e ter que disfarçar a reação. "Acopla na calcinha e vai viver sua vida. A pessoa fica com o controle ou com o app no celular e você fica lá, disfarçadinha", explica.

A médica é especializada em sexualidade e disse que começou a recomendar o uso dos vibradores para as pacientes quando começou a trabalhar com essa temática. "No meu consultório, eu sempre indico, inclusive às vezes eu presenteio algumas pacientes, para quem ter vergonha de se conhecer e de se masturbar, como uma forma de 'terapeutizar' com os vibradores", revela.