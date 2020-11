Zé Felipe - José Ou Maria Divulgação

Publicado 27/11/2020 12:37

Rio - O cantor sertanejo Zé Felipe - um dos grandes destaques da nova geração do gênero musical - lança nesta sexta-feira (27) a faixa inédita "José ou Maria". A canção, feita em homenagem ao primeiro filho e à sua noiva e mãe do bebê, a influenciadora Virginia Fonseca, traz no nome a expectativa para a descoberta do sexo da criança - ouça aqui

Com uma letra emocionante, que possui trechos como "Avisei a família e até os vizinhos / Os sintomas já começaram aparecer / Tontura, enjôo estresse / E sem perceber / A barriguinha de longe / Já dá pra ver / Tá cada vez mais linda / Junto com você", a música ganhou um clipe igualmente especial, no qual o artista canta a música ao piano, evidenciando todo o sentimento por trás da composição.





A espera do casal, no entanto, está bem próxima de acabar. O mistério sobre o sexo do bebê será revelado no próximo sábado (28), às 18h, durante uma live de chá revelação no canal de Virginia no YouTube.



"José e Maria" chega na sequência do sucesso de " Só Tem Eu", que vem conquistando todo o Brasil com uma temática que reflete bastante a dinâmica de relacionamentos na era digital e desperta grande identificação no público jovem. O clipe, por sua vez, conta com a participação de Virginia e já ultrapassou a marca dos 73 milhões de views no YouTube.