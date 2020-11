Dudu Braga e o médico Fernando Maluf reprodução de vídeo

Publicado 27/11/2020

Filho do cantor Roberto Carlos, Dudu Braga, que luta contra um câncer pela terceira vez, comemorou o resultado de seus exames através do Instagram, nesta sexta-feira. Ele está com três tumores no peritônio.

Ele posou ao lado de seu oncologista, Fernando Maluf, e disse que o resultado do pet-scan foi ótimo. "Pessoal, viva, viva, viva! Boas notícias com Amado Dr. Fernando Maluf! Obrigado e não tenho palavras para agradecer a todos vocês pelas orações!", escreveu.

No vídeo, Maluf informa: "A gente está muito feliz, o exame do amigo Dudu teve um resultado absolutamente maravilhoso mostrando que o tumor de pâncreas pode, sim, ter respostas importantes. Hoje é um dia de alegria, não é só para a Valeska e para o Dudu, mas para toda a equipe médica e os colaboradores que trabalham com esse príncipe".

