Tiago Abravanel e o marido reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 18:18

Tiago Abravanel curtiu o dia de sol abraçadinho com o marido, Fernando Poli, na piscina de um hotel do Rio. O ator e cantor publicou um momento fofo ao lado do amado no Instagram, nesta sexta-feira.

Galeria de Fotos Tiago Abravanel e o marido reprodução do instagram Tiago Abravanel e Fernando Poli Reprodução Instagram Tiago Abravanel Gabriel Cardoso / SBT Tiago Abravanel Reprodução/Instagram Tiago Abravanel Ag.News /Raphael Castello Tiago Abravanel Mauricio Fidalgo / tv globo

"Amor", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, Fernando se declarou: "Que lindo, amor! Te amo, viu? Meu parceiro da vida!".

