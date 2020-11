Eduardo Galvão reprodução do instagram

O ator Eduardo Galvão, de 58 anos, testou positivo para a Covid-19. O ator está internado no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

À Quem, Stepan Nercessian, amigo de Galvão, confirmou a internação. "Ele pegou o vírus há uma semana. Ontem se sentiu mal e foi para o hospital. Durante a pandemia, ele veio aqui em casa duas vezes e eu até briguei com ele, falei: ‘Galvão, toma cuidado!’ Tenho falado com ele cinco, seis vezes por dia", conta Stepan.



À publicação, Stepan ainda disse que tem ajudado o amigo à distância. "Ontem mesmo arrumei uma moça que faz sopa para preparar umas comidas para ele. Liguei para ele para falar sobre isso e ele me disse que sentiu dificuldade para respirar e foi para o hospital. Aí falei: ‘você está certo! Tem que ficar aí mesmo’. Ontem foi a última vez que falei com ele. Hoje ainda não tive notícia. Então, estou agoniado", afirmou.