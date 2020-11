Por O Dia

Publicado 28/11/2020 10:58 | Atualizado 28/11/2020 13:09

Rio - Tiago Leifert, que virou papai há poucas semanas , contou que se emocionou muito com o nascimento da filha."Chorei mais alto que a voz do médico. Eu olhava para ela e chorava. É muito especial", disse o apresentador em conversa com Serginho Groisman, no Altas Horas que vai ao ar neste sábado (28).Tiago contou também que foi o responsável por filmar e fotografar o parto da filha, mas que ainda não viu as gravações que fez.O Altas Horas deste sábado traz também Mariana Ximenes, Latino, Tadeu Schmidt e uma homenagem ao pai de Zezé Di Camargo e Luciano.