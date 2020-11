Alok e Romana Novais Rperodução/Instagram

Por iG

Publicado 30/11/2020 12:38 | Atualizado 30/11/2020 12:42

São Paulo - Romana Noivais e Alok fizeram um ensaio fotográfico para registrar a gravidez da médica. O casal, que já é pai de Ravi, está aguardando o nascimento da pequena Raika, que antes mesmo de nascer já teve seu nome criticado. As fotos feitas pelo DJ e pela esposa deram o que falar nas redes sociais e muitas pessoas criticaram a escolha do look da grávida.



Longe de ser um ensaio tradicional, Romana escolheu usar um vestido geométrico vermelho, que deixa o barrigão à mostra. Os fãs dela não gostaram muito do visual e choveram críticas. "Eu acho que deveria ser um pouco mais normal. Nada a ver essa roupa com um ensaio de gestante. Minha opinião", escreveu uma seguidora e a médica fez questão de responder.

"Eu te entendo, o romantismo da maternidade é realmente bastante enraizado. Eu sei que essa ideia que a mãe precisa estar sempre romântica, com flores, de pijama, limita muitas mulheres. Mas eu quis mergulhar nesse trabalho de fotos diferentes, conceito. É divertido inovar, criar uma versão diferente. Não vejo problema. Aliás, a intenção da fotógrafa é justamente essa: trabalhar o empoderamento das gestantes. Eu acho demais!", explicou Romana.